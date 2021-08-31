Україна з вересня заборонить в'їзд з Придністров'я автомобілів з номерами, які не узгоджені з Молдовою

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.



Згідно з повідомленням, з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті автомобілі з Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та так звані нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Молдови.



Стосовно транспортних засобів з Придністровського регіону Молдови з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду в Україну чи транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів.



У пресслужбі зазначили, що Держприкордонслужба уточнила всі питання взаємодії з підрозділами Державної митної служби України щодо порядку відмови у пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Національної поліції України щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів в межах контрольованих прикордонних регіонів.



Зазначається, що Молдовська сторона буде повідомлена про ці зміни по лінії прикордонно-представницького апарату.



У відомстві також додали, що порядок здійснення обліку, реєстрації та декларування транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон, регулюється митним законодавством України.

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