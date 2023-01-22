Українець нокаутував ексчемпіона UFC у першому раунді
Український боєць змішаних єдиноборств переміг нокаутом у першому раунді колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі бразильця Маурусіо Руа
Про це повідомляє UFC у twitter.
У ніч проти 22 січня у Ріо-де-Жанейро, Потєря переміг Руа на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 283.
Українець здобув перемогу нокаутом у першому раунді та вперше виграв у UFC, де він проводив лише другий поєдинок. Загалом на рахунку 26-річного Потєрі у змішаних єдиноборствах 19 перемог та 3 поразки.
41-річний Маурісіо Руа є колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг). Він виграв 27 боїв, зазнав 14 поразок та 1 поєдинок звів унічию. Після поразки від українця бразилець оголосив про завершення кар'єри.
- 31 липня 2022 року Ігор Потєря програв у дебютному поєдинку в UFC румуну Ніколае Негумеряну.
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