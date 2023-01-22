Українець нокаутував ексчемпіона UFC у першому раунді

Про це повідомляє UFC у twitter.

У ніч проти 22 січня у Ріо-де-Жанейро, Потєря переміг Руа на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 283.

Українець здобув перемогу нокаутом у першому раунді та вперше виграв у UFC, де він проводив лише другий поєдинок. Загалом на рахунку 26-річного Потєрі у змішаних єдиноборствах 19 перемог та 3 поразки.

41-річний Маурісіо Руа є колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг). Він виграв 27 боїв, зазнав 14 поразок та 1 поєдинок звів унічию. Після поразки від українця бразилець оголосив про завершення кар'єри.

An unceremonious end for Shogun, but a strong showing from @IhorPotieriaUFC to secure the first round finish #UFC283 pic.twitter.com/mGwkWqoJTS — UFC (@ufc) January 22, 2023

31 липня 2022 року Ігор Потєря програв у дебютному поєдинку в UFC румуну Ніколае Негумеряну.

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