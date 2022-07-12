Українець, який тричі бився за титул, повернеться на ринг вже у липні
Український боксер Сергій Дерев'янченко 30 липня у Нью-Йорку проведе бій проти американця Джошуа Конлі
Про це повідомляє The Ring.
Дерев'янченко та Конлі зустрінуться у 10-раундовому поєдинку в середній вазі (до 72,6 кг) 30 липня на арені Barclays Center у андеркарті поєдинку між американцями Денні Гарсією та Хосе Бенавідесом у напівсередній вазі (до 66,7 кг).
36-річний Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу та поступився казахстанцю Геннадію Головкіну і американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. Загалом в українця 13 перемог та 4 поразки. Востаннє він виходив на ринг у травні 2021 року та сенсаційно поступився домініканцю Карлоса Адамесу.
30-річний Джошуа Конлі виграв 17 поєдинків, 3 програв та 1 звів унічию.
- 4 липня Сергій Дерев'янченко заявив, що українцю Олександру Усику буде складно вдруге поспіль здолати британця Ентоні Джошуа.
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