Про це повідомляє The Ring.

Дерев'янченко та Конлі зустрінуться у 10-раундовому поєдинку в середній вазі (до 72,6 кг) 30 липня на арені Barclays Center у андеркарті поєдинку між американцями Денні Гарсією та Хосе Бенавідесом у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

36-річний Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу та поступився казахстанцю Геннадію Головкіну і американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. Загалом в українця 13 перемог та 4 поразки. Востаннє він виходив на ринг у травні 2021 року та сенсаційно поступився домініканцю Карлоса Адамесу.

30-річний Джошуа Конлі виграв 17 поєдинків, 3 програв та 1 звів унічию.

4 липня Сергій Дерев'янченко заявив, що українцю Олександру Усику буде складно вдруге поспіль здолати британця Ентоні Джошуа.

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