English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Українець, який тричі бився за титул, повернеться на ринг вже у липні

Українець, який тричі бився за титул, повернеться на ринг вже у липні

12 липня, 2022 вiвторок
11:15
Спорт Сергій Дерев'янченко (ліворуч)

Український боксер Сергій Дерев'янченко 30 липня у Нью-Йорку проведе бій проти американця Джошуа Конлі

Про це повідомляє The Ring.  

Дерев'янченко та Конлі зустрінуться у 10-раундовому поєдинку в середній вазі (до 72,6 кг) 30 липня на арені Barclays Center у андеркарті поєдинку між американцями Денні Гарсією та Хосе Бенавідесом у напівсередній вазі (до 66,7 кг). 

36-річний Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу та поступився казахстанцю Геннадію Головкіну і американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. Загалом в українця 13 перемог та 4 поразки. Востаннє він виходив на ринг у травні 2021 року та сенсаційно поступився домініканцю Карлоса Адамесу. 

30-річний Джошуа Конлі виграв 17 поєдинків, 3 програв та 1 звів унічию. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Бокс
Читайте також:
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
білорусь солдати лукашенко
10 липня, 2022 неділя
Путін дотиснув Лукашенка. Білорусь піде війною проти України на початку вересня, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Бен Ходжес
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
В наступні 3 тижні відбудеться переломний момент і зміна ситуації на користь України –  генерал Ходжес
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.01
    Купівля 36.01
    Продаж 36.85
  • EUR
    Купівля 36.03
    Продаж 36.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 липня
11:23
Ексклюзив
путін, санкції
Путінська Росія має унікальний фашизм без певної ідеології в країні, - російський опозиціонер Яковенко
11:16
Київ
Склад з боєприпасами у Новій Каховці досі детонує, - Хлань
11:03
Ексклюзив
Максим Буткевич
"Командир взводу нацистів" і "пропагандист" - російські пабліки розганяють дезінформацію про мого сина, - мати засновника "Громадського радіо" Буткевича
11:00
Ексклюзив
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
Ситуація зі Спартц і Єрмаком може опосередковано вплинути на військову допомогу США Україні, - міжнародний оглядач
11:00
Анонс
війна та волонтери
Чому на п'ятий місяць війни військо досі забезпечують волонтери? Що робить Міноборони?
10:59
Вікторія Спартц
Єрмак має піти у відставку, - конгресвумен Спартц
10:58
лікарня, діти
Внаслідок російської агресії в Україні постраждали вже майже 1000 дітей
10:49
фейк, фейки
ЗСУ "готують провокацію" в Слов'янську, а зерно з Харківщини вивозять за "домовленістю": нові фейки пропагандистів РФ
10:42
Ракетний обстріл
Росія утримує у Чорному морі 7 носіїв ракет "Калібр"
10:40
Микола Матвієнко та Єгор Ярмолюк (праворуч)
Англійський клуб домовився про трансфер 18-річного українського футболіста
10:33
Маріуполь
У Маріуполі розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств, – Андрющенко
10:07
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вранці обстріляли ракетами Миколаїв: поцілили у два медзаклади й будинки, є поранені
10:00
карта бойових дій
Карта знищення російських військових баз 2-11 липня
09:50
Литва прапор
Литовський уряд схвалив пакет допомоги у €10 млн для відновлення України
09:48
Ексклюзив
Сергій Згурець
Перед новим "Рамштайном" почалась риторика щодо ширшої військової допомоги Україні, це може вплинути на обсяги, - Згурець
09:46
Едгарс Рінкевичс
Очільник МЗС Латвії назвав головну мету Путіна у війні проти України
09:29
Ексклюзив
корабель зерно порт
У портах Одещини перебуває вісім іноземних суден, які будуть доставляти агропродукцію до інших країн, - речник ОВА Братчук
09:28
Інфографіка
Генштаб назвав втрати армії РФ з 24 лютого: близько 37 470 військових, 1649 танків та 3829 БТРів
09:23
Інфографіка
Курс валют на сьогодні: євро і злотий впали у ціні
09:15
Микола Княжицький
Футболу не буде
09:12
Слов'янськ
Окупанти перегруповуються для нового наступу на Донбасі, - британська розвідка
09:02
Ексклюзив
Харків після обстрілів
Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, - депутат облради
08:45
Додаток "Дія"
У "Дію" додадуть до 10 нових послуг, документи перекладуть англійською
08:39
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
"Український воїн зробить все, щоб жодний цивільний не постраждав": офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко закликав українців евакуюватися з прифронтових територій
08:31
Богдан Колмаков (у центрі)
Україна здобула дев'яте золото на Всесвітніх іграх-2022
08:23
Часів Яр, Донеччина
Обстріл Росією Часового Яру: кількість загиблих збільшилася до 34, розчищено близько 70% руїн
08:00
Ексклюзив
Віталій Бартош
Герої України: Віталій Бартош. Вивів понад сотню людей із оточення, загинув у день першої річниці шлюбу 
07:45
На фото український захисник та військове озброєння
ЗСУ відігнали окупантів від Мазанівки, Іванівки, Долини та придушили спробу штурму в напрямку Дементіївки, - Генштаб ЗСУ
07:44
Газпром
Росія скорочує на третину постачання газу до Італії
07:04
Джейк Салліван
Усі стратегічні плани Путіна в Україні були провалені, - радник президента США
06:36
Путін та Лукашенко
Лукашенко продовжить надавати Росії повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW
06:30
ООН
Майже 50 країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом"
05:58
Джо Байден
На фоні війни в Україні та нафтової кризи, у США подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, - Reuters
05:57
Джейк Салліван
Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників, - Білий дім
05:24
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться 20 липня, - Пентагон
05:02
Оновлено
Повітряна тривога 12 липня
Майже в усіх областях Україні пролунала повітряна тривога. Вибухи чутно у Миколаєві
04:47
корабль із зерном
Експорт зерна. Перші 8 іноземних кораблів зайшли до дунайських портів України
04:28
Джейк Салліван
Ми працюємо над стратегією, що принесе Україні перемогу над Росією на полі бою та за столом переговорів, - Салліван
04:06
Біженці з України
Країни ЄС прийняли майже 7 млн біженців з України, назад вже повернулись 3 млн осіб
03:46
збірна з футболу у Львові
Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV