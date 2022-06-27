Україні пообіцяли системи ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував передачу Україні систем протиповітряної оборони
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Ще до початку повномасштабної війни ми говорили партнерам, що потребуємо сучасної протиракетної оборони. Повторювали це й після 24 лютого", - зазначив президент.
Він ще раз згадав про ракетний удар по ТЦ в Кремечуці.
"Люди в торговельному центрі в Кременчуці заслуговували на безпеку так само, як і люди в будь-якому молі світу – десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торговельній галереї десь у Дрездені. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати – я почув це від наших партнерів: Україна має отримати надійний протиракетний захист, ми очікуємо на постачання відповідних систем", - підсумував Зеленський.
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