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Українська авіація завдала 6 ударів по російських військових та їхній техніці

24 листопада, 2022 четвер
07:36
війна з Росією Олександр Оксанченко у винищувачі

За минулу добу, 23 листопада, авіація ЗСУ завдала 6 ударів по ворогу. Ракетні війська та артилерія уразили 4 райони зосередження особового складу

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 листопада.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

  • До слова, як повідомили у Генштабі, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів

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Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
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