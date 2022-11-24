Українська авіація завдала 6 ударів по російських військових та їхній техніці

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 листопада.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

До слова, як повідомили у Генштабі, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів