Українська авіація завдала 6 ударів по російських військових та їхній техніці
За минулу добу, 23 листопада, авіація ЗСУ завдала 6 ударів по ворогу. Ракетні війська та артилерія уразили 4 райони зосередження особового складу
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 листопада.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.
- До слова, як повідомили у Генштабі, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів
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