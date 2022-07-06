Українська ППО знищила 9 крилатих ракет за 5 липня
За добу, 5 липня, українська ППО знищила 9 крилатих ракет РФ
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
До 9 знищених крилатих ракет долучилась робота української ударної авіації, які ліквідувала 2 склади боєприпасів та 20 одиниць техніки.
"По Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". О 4:00 шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині. Близько 20:00, в бій вступає повітряне командування "Захід". Збито три крилаті ракети. Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного ЗРК, ще 1 крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача", - йдеться у звіті.
Також були знищені два взводні опорні пункти російських окупантів та жива сила ворога.
- 5 липня окупанти обстріляли Хмельниччину: одна людина травмована, загиблих немає.
- Українські артилеристи разом з операторами Сил спеціальних операцій знищили кілька одиниць реактивних систем залпового вогню "Ураган".
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