Українська ППО знищила 9 крилатих ракет за 5 липня

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

До 9 знищених крилатих ракет долучилась робота української ударної авіації, які ліквідувала 2 склади боєприпасів та 20 одиниць техніки.

"По Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". О 4:00 шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині. Близько 20:00, в бій вступає повітряне командування "Захід". Збито три крилаті ракети. Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного ЗРК, ще 1 крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача", - йдеться у звіті.

Також були знищені два взводні опорні пункти російських окупантів та жива сила ворога.

5 липня окупанти обстріляли Хмельниччину: одна людина травмована, загиблих немає.

Українські артилеристи разом з операторами Сил спеціальних операцій знищили кілька одиниць реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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