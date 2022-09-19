Українська тенісистка Костюк виграла перший титул WTA у кар'єрі
Українка Марта Костюк стала переможницею парного турніру в Словенії та здобула перший титул Жіночої тенісної асоціації у кар'єрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі Марта Костюк та чешка Тереза Мартінцова перемогли іспанку Крістіну Букшу та Терезу Михалікову зі Словаччини - 6:4, 6:0.
Костюк виграла свій перший титул WTA в кар'єрі. Українка у 2017 році виграла два юніорських турніри найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open - в одиночному розряді та US Open - у парному.
Турнір WTA
Жінки. Парний розряд. Фінал
Порторож, Словенія
18 вересня
Марта Костюк/ Тереза Мартінцова (Україна/ Чехія) - Крістіна Букша/ Тереза Михалікова (Іспанія/ Словаччина) - 6:4, 6:0
- 14 вересня українська тенісистка Леся Цуренко перемогла росіянку Катерину Александрову у другому колі турніру WTA в Словенії.
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