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Головна Спорт Українська тенісистка Костюк виграла перший титул WTA у кар'єрі

Українська тенісистка Костюк виграла перший титул WTA у кар'єрі

19 вересня, 2022 понедiлок
11:11
Спорт Марта Костюк

Українка Марта Костюк стала переможницею парного турніру в Словенії та здобула перший титул Жіночої тенісної асоціації у кар'єрі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У фіналі Марта Костюк та чешка Тереза Мартінцова перемогли іспанку Крістіну Букшу та Терезу Михалікову зі Словаччини - 6:4, 6:0.

Костюк виграла свій перший титул WTA в кар'єрі. Українка у 2017 році виграла два юніорських турніри найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open - в одиночному розряді та US Open - у парному. 

Турнір WTA 

Жінки. Парний розряд. Фінал

Порторож, Словенія

18 вересня

Марта Костюк/ Тереза Мартінцова (Україна/ Чехія) - Крістіна Букша/ Тереза ​​Михалікова (Іспанія/ Словаччина) - 6:4, 6:0

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теніс
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