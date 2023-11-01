Українські аграрії можуть отримати від USAID АГРО міндобрива на весняну посівну: як подати заявку
Українські аграрії можуть отримати через програму USAID АГРО 14 тис. тонн мінеральних добрив для весняної посівної. Подача заявок стартувала 1 листопада
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Таким чином 7 тис. аграріїв зможуть безоплатно отримати до 2 тис. тонн карбаміду.
Реєстрацію на отримання допомоги відкрито з 1 по 14 листопада в Державному аграрному реєстрі (ДАР) у розділі "Доступні програми" - USAID АГРО_карбамід під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 р.
Подати заявку можуть фермери, які відповідають наступним критеріям:
- мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (крім тимчасово окупованих територій);
- вирощують зернові або олійні культури;
- зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.
"Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 20 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива, а ті, хто обробляють від 20 до 500 га, - по дві тонни", - повідомили в Мінагрополітики.
"Пріоритетність в отриманні добрив матимуть господарства, власницями або заявниками яких є жінки (згідно з інформацією в системі ДАР)", - додали там.
Видача добрив відбуватиметься у листопаді-грудні 2023 року.
- У липні повідомлялося, що продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надасть підтримку українським фермерам під час осінньої посівної.
- Окрім того, USAID АГРО надала фермерам у 6 областях України насіння озимого ріпаку.
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