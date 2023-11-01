Українські аграрії можуть отримати від USAID АГРО міндобрива на весняну посівну: як подати заявку

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Таким чином 7 тис. аграріїв зможуть безоплатно отримати до 2 тис. тонн карбаміду.

Реєстрацію на отримання допомоги відкрито з 1 по 14 листопада в Державному аграрному реєстрі (ДАР) у розділі "Доступні програми" - USAID АГРО_карбамід під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 р.

Подати заявку можуть фермери, які відповідають наступним критеріям:

мають в обробітку від 5 до 500 га у будь-якій області України (крім тимчасово окупованих територій);

вирощують зернові або олійні культури;

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

"Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 20 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива, а ті, хто обробляють від 20 до 500 га, - по дві тонни", - повідомили в Мінагрополітики.

"Пріоритетність в отриманні добрив матимуть господарства, власницями або заявниками яких є жінки (згідно з інформацією в системі ДАР)", - додали там.

Видача добрив відбуватиметься у листопаді-грудні 2023 року.