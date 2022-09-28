Про це повідомляється у facebook 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Ворожий літакопад – два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині. Останнім часом ворог знахабнів і все частіше почав літати військовими літаками над позиціями бійців і прифронтовими містами", - йдеться в повідомлені.

Бійці зауважили, що постійно борються із присутністю окупантів у небі. Так, влучними пострілами 27 і 26 вересня змогли уразити два літака-"Грача". Падіння на окуповану територію підтвердили візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків.

Українська ППО за добу, 27 вересня, знищила російський штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10".

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