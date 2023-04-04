Українські громадські організації закликали Раду на найближчому засіданні схвалити законопроєкт про заборону РПЦ в Україні
Українські громадські організації закликали Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт № 8221 про заборону РПЦ в Україні
Відповідне звернення у себе на сторінці у фейсбуці опублікував співкоординатор руху "Простір свободи" Тарас Шмайда.
"Ми, представники українських громадських організацій, закликаємо український парламент захистити національну безпеку України і нарешті заборонити підривну діяльність у нашій країні структур створеної за наказом Сталіна Російської православної церкви", - ідеться у зверненні.
Громадські організації зазначили, що діяльність Російської православної церкви та її філії УПЦ МП завжди мала більше політичний характер, аніж релігійний. За їхніми словами, в умовах повномасштабної війни дії цих структур є особливо небезпечними.
"РПЦ і УПЦ МП є провідниками ідей "русского міра", засобами агресивної політики Росії, метою якої є геноцид українського народу та знищення Української держави", - наголосили у зверненні.
Представники ГО додають, що керівництво й духовенство РПЦ і УПЦ МП широко залучене в гібридній війні проти України. Воно поширює антиукраїнську пропаганду, схвалює збройну агресію Росії і благословляє російських солдатів на вбивства українського народу.
У зверненні наголошують, що представники ГО підтримують дії влади щодо викриття і припинення антидержавної діяльності РПЦ. Проте вони вважають ці дії непослідовними і недостатніми.
"Зведення протидії РПЦ до господарських суперечок з окремими її громадами і претензій до окремих одіозних діячів цієї церкви не є комплексним розв'язання проблеми і не дадуть ефективного результату", - зазначили у зверненні.
Так, ключовим кроком з боку держави, на думку громадських організацій, повинно стати ухвалення законопроєкту № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій". Цей законопроєкт внесений депутатами різних фракцій і вже одностайно підтриманий профільним гуманітарним комітетом парламенту. Також він цілісно розв'яже проблему РПЦ в Україні згідно з нормами й практиками європейського законодавства.
Крім того, ухвалення законопроєкту № 8221 дозволить на основі Томоса про автокефалію об'єднати українське православ'я в єдину помісну Православну Церкву України, кажуть активісти.
Законопроєктом, зокрема, передбачені:
- заборона діяльності в України РПЦ і релігійних організацій, які повністю, опосередковано чи частково належать або визнають підлеглість до неї
- дострокове припинення всіх майнових правочинів, укладених між резидентами України і забороненою іноземною релігійною організацією, а також із юридичними особами, які їй належать
- особливості найменування релігійних організацій, зокрема, використання слова «православна» в найменуваннях лише тих релігійних організацій, які підлеглі Православній Церкві України
"Ми закликаємо керівництво української держави й парламенту, патріотичних депутатів усіх фракцій та груп розблокувати розгляд законопроєкту №8221 і проголосувати за нього на найближчому засіданні Верховної Ради. Ми не маємо права давати ворогу надалі підривати безпеку нашої держави, руйнувати єдність українського суспільства", - наголосили у зверненні.
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