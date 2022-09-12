Про це йдеться в етері Еспресо.



"Правозахисники ініціативи "Трибунал для Путіна" (у лютому 2022 року започаткована глобальна ініціатива "Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Росії" (скорочено "Трибунал для Путіна"), учасники якої документують події, що мають ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини) у всіх регіонах країни, які зазнали нападу - ред.) документують воєнні злочини. У нашій базі зараз 18 900 епізодів злочинів, з них по Харкову та Харківській області понад 5 000. Але я хочу звернути увагу на іншу категорію злочинів, про які менше кажуть, а саме викрадання окупантами тих людей, які опиралися політиці загарбників. Серед таких людей були колишні учасники бойових дій на попередній стадії війни, поліцейські, прикордонники, депутати місцевих рад, підприємці, журналісти, вчителі й були навіть священники, тобто таких людей дуже багато. У нас задокументовано 2 422 особи, які були викрадені, з них по Харківській області близько 1100 людей, це майже половина. Далі за цифрами йдуть Херсонська область, Запорізька та Луганська. Ці чотири області фактично охоплюють 99% від всіх викрадених людей", - зауважив директор Харківської правозахисної групи.



Євген Захаров зазначив, що знайдених людей, кому вдалося звільнитися або кого звільнили, тільки десятки, а викрадалися сотні. І де зараз ці люди - це питання, на яке ми та наші правоохоронні органи повинні відповісти.



"Річ у тім, що їх утримували у неофіційних місцях позбавлення волі. Наприклад, відомо, що у Вовчанську це був Вовчанський агрегатний завод, де була справжня катівня. Ми дещо знаємо, тому що ті, хто звільнився, нам давали інформацію про це. Така ж сама ситуація була у Куп'янську", - додав Захаров.

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