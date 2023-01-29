Українські санкарі показали найкращий результат на ЧС в історії
Андрій Мандій став 14-м на чемпіонаті світу із санного спорту та показав найкращий результат за весь час участі збірної України в одиночних чоловічих змаганнях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2023 в німецькому Обергофі, Мандзій став 14-м, Антон Дукач - 16-м, а ще один представник України - Данило Марцинківський - 24-м.
Результат Мандзія став найкращим для українців в одномісних чоловічих санях за весь час участі в чемпіонатах світу. Крім того, вперше одразу два представники нашої країни фінішували на ЧС у двадцятці найкращих.
Чемпіоном світу став Йонас Мюллер з Австрії.
Збірна України виграла єдину медаль на ЧС із санного спорту в 2009 році. Бронзу в одномісних санях серед жінок здобула Наталія Якушенко.
ЧС-2023 із санного спорту
Обергоф, Німеччина
29 січня
Чоловіки. Одномісні сани
1. Йонас Мюллер (Австрія) 1.25,478 (за результатами 4-х спроб)
2. Макс Лангенан (Німеччина) - відставання 0,104
3. Давід Гляйршер (Австрія) +0,121
14. Андрій Мандзій (Україна) +1,093
16. Антон Дукач (Україна) +1,257
24. Данило Марцинківськй (Україна) 43,890 (за результатами 2-х спроб)
- 8 січня Андрій Мандзій став десятим на етапі Кубка світу в Сігулді та показав найкращий за 14 років результат для українських санкарів.
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