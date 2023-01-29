Українські санкарі показали найкращий результат на ЧС в історії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2023 в німецькому Обергофі, Мандзій став 14-м, Антон Дукач - 16-м, а ще один представник України - Данило Марцинківський - 24-м.

Результат Мандзія став найкращим для українців в одномісних чоловічих санях за весь час участі в чемпіонатах світу. Крім того, вперше одразу два представники нашої країни фінішували на ЧС у двадцятці найкращих.

Чемпіоном світу став Йонас Мюллер з Австрії.

Збірна України виграла єдину медаль на ЧС із санного спорту в 2009 році. Бронзу в одномісних санях серед жінок здобула Наталія Якушенко.

ЧС-2023 із санного спорту

Обергоф, Німеччина

29 січня

Чоловіки. Одномісні сани

1. Йонас Мюллер (Австрія) 1.25,478 (за результатами 4-х спроб)

2. Макс Лангенан (Німеччина) - відставання 0,104

3. Давід Гляйршер (Австрія) +0,121

14. Андрій Мандзій (Україна) +1,093

16. Антон Дукач (Україна) +1,257

24. Данило Марцинківськй (Україна) 43,890 (за результатами 2-х спроб)

8 січня Андрій Мандзій став десятим на етапі Кубка світу в Сігулді та показав найкращий за 14 років результат для українських санкарів.

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