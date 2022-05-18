Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - Подоляк про заяви бойовиків про "курорт" у Маріуполі

Про це радник голови Офісу президента пише у Twitter.

"Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур"", – пише Подоляк.

За повідомленням мера Маріуполя, окупанти створюють у Маріуполі справжнє гетто, а спроби відновити в місті водопостачання можуть спричинити екологічну катастрофу.

Також він повідомив, що розчин сірководню із розбомбленої Азовсталі може повністю знищити Азовське море та спричинити екологічну катастрофу світового рівня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb