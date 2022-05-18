Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - Подоляк про заяви бойовиків про "курорт" у Маріуполі
Подоляк пообіцяв окупантам індивідуальний "гарячий тур" від українських спецслужб у відповідь на заяви про плани зробити з Маріуполя "курорт на Азовському морі"
Про це радник голови Офісу президента пише у Twitter.
"Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур"", – пише Подоляк.
- За повідомленням мера Маріуполя, окупанти створюють у Маріуполі справжнє гетто, а спроби відновити в місті водопостачання можуть спричинити екологічну катастрофу.
- Також він повідомив, що розчин сірководню із розбомбленої Азовсталі може повністю знищити Азовське море та спричинити екологічну катастрофу світового рівня.
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