Українські військові переробили американські 40-мм гранати під авіаційні
Українські військові винахідники переробили американські 40-мм гранати для ураження техніки росіян з безпілотників
Про це повідомляє Мілітарний портал
Українські військові винахідники переобладнали американські гранати M430A1 під авіаційні боєприпаси, призначені для скидання з безпілотників та ураження військової техніки російських окупантів. Перероблений боєприпас має вільно падати з дронів та влучати у верхню півсферу бронетехніки або у двигуни.
Як зазначає видання, як платформу для скидання боєприпасів військові взяли дрони DJI Mavic 3. Цікаво, що боєприпас M430A1 затверджений як стандарт боєприпасів до автоматичних гранатометів країн НАТО. На початку лютого в рамках безпекової допомоги США передали Україні 40-мм автоматичні гранатомети Mk 19. З гранатометами до України прибули 40×53 мм постріли M430A1 HEDP з універсальною уламково-бронебійною гранатою, яка здатна пробити 76-мм сталі.
У липні військові показали скидання цього модифікованого боєприпасу на російський танк Т-80.
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