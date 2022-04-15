Українські військові знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52
У ніч на 15 квітня військові 93 бригади Холодний Яр знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52, який планував їх атакувати
Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52", - зазначили у бригаді.
Росіяни планували вражати техніку й живу силу холодноярців, однак українські військові знищили гелікоптер і окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.71
Купівля 29.71Продаж 31.21
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.95
- Актуальне
- Важливе