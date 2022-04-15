Українські військові знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52

Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр.



"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52", - зазначили у бригаді.









Росіяни планували вражати техніку й живу силу холодноярців, однак українські військові знищили гелікоптер і окупантів.

Нагадаємо, 5 квітня під Ізюмом ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52, поціливши в нього зі української "Стугни".

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