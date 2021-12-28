Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри

Про це Хитров заявив у етері Boxing Studio у Instagram.

За його словами він втомився боксувати та, швидше за все, завершив кар'єру.

"На 95% я, швидше за все, завершив кар’єру. Я вже втомився боксувати, якщо чесно. Мені 33 роки, я почав боксувати, коли мені було сім. Все своє свідоме життя, можна сказати. В юнацтві та на початку дорослого життя я постійно бився. Я не боксував два з половиною - три роки. Але останні пів року я впевнений, що навіть за гроші не вийду боксувати”, – сказав Хитров.

Він додав, що збирається передавати досвід молодим боксерам у Кривому Розі.

"Мені є чим зайнятися, я не бідна людина. Мене все влаштовує, я повернувся в свою країну і в своє місто для того, щоб ділитися своїм досвідом з новим поколінням, з молоддю, з дітьми, які починають свій шлях – як і я 25 років тому. Я отримав хороший досвід в США, мені є що розповісти, чим поділитися. Для цього я повернувся додому", - сказав Хитров.

33-річний боксер є чемпіоном світу-2011 у вазі до 75 кг серед аматорів. Серед професіоналів Хитров здобув 20 перемог та зазнав двох поразок. Востаннє виходив на ринг у листопаді 2019 року.

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