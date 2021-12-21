Український футболіст Малиновський заявив, що готовий залишити "Аталанту" заради топклубу

Про це Малиновський розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

За його словами, якщо надійде пропозиція від топклубу, то він погодиться залишити "Аталанту" та спробувати свої сили на новому рівні.

"Нам в Бергамо все подобається. Тренер дає мені багато ігрового часу, він на мене розраховує. Але завжди є трансферне вікно. Якщо буде топклуб, то можна буде себе спробувати. У деяких клубів були спроби мене підписати. Але ні до чого серйозного це не призвело. Я чув, що "Аталанта" не дуже хотіла вступати в перемовини", - сказав Малиновський.

Він додав, що у його контракті не прописана сума відступних за трансфер.

У нинішньому сезоні 28-річний Руслан Малиновський зіграв за "Аталанту" 21 матч, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

