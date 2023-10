Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних

А воно таки майже по всій Україні дощ. І сьогодні, і завтра. А подекуди – і в неділю. То робіть, як ми. Вмощуйтесь перед екраном. Отож традиційна добірка фільмів на вихідні від "Еспресо".

"Королева Боудіка"

У кінотеатрах з 26 жовтня

Без сумніву, цей драматичний історичний екшн цікавий сам по собі. А українців він інтригує ще й тим, що головну роль у ньому виконала відома голлівудська акторка українського походження, дівчина Джеймса Бонда Ольга Куриленко. Уродженка Бердянська, вона постійно привертає увагу світової спільноти до війни в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Отож підтримати фільм за її участі сам Бог велів.

Режисером та сценаристом фільму є Джессі Джонсон, який за свою кар’єру долучився до створення 38 фільмів ( як актор, продюсер, художник, сценарист і найчастіше режисер). Однак вперше зняв фільм за історичними подіями.

Отже "У 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельтські племена Ікені. Їхній король Прасутаг тривалий час був римським трибутарієм. Римляни жорстоко вбили свого союзника та посягнули на його землі. Дружина короля, королева Боудіка, залишилася один на один із ворогом. Вони з чоловіком не мали синів, тож єдиним спадкоємцем престолу залишилися вона. Відчайдушна боротьба розгніваної жінки проти незліченної армії Римської імперії увійшла в історію. Боудіка змогла підняти у бій близько 25 тисяч воїнів та сама була серед тих, хто взяв до рук зброю".

У головних ролях Ольга Куриленко, Клайв Штанден, Нік Моран, Ріта Тушінгем, Джеймс Фолкнер, Люсі Мартін

"Вбити Білла 2"

У кінотеатрах з 26 жовтня

Не вірю, що є люди, котрі би, бодай, раз не бачили цієї стрічки Квентіна Тарантіно. 23 перемоги та 84 номінації на найпрестижніших світових кінофорумах – це таки вагомий аргумент, навіть якщо не любите бійок та крові на екрані. Та й криваві сцени у виконанні Тарантіно – це не жива історія, від якої кров застигає в жилах, а радше образотворчість, тому – насправді не так і страшно.

А от відмовляти собі в задоволенні переглянути цю стрічку на великому екрані навряд чи варто. Тим паче, якщо для цього є час і можливість. Адже саме Квентіну Тарантіно Ума Турман ( яка зіграла у фільмі головну роль), завдячує своєю світовою славою ( зокрема за роль Мії Воллес у "Кримінальному чтиві"). Сильний режисер і сильна актриса – хіба не аргумент піти до кінотеатру?

Отож нагадуємо, що "наповнена жагою помсти, Наречена на прізвисько Чорна Мамба продовжує тернистий шлях, головною метою якого є вбити її колишнього боса Білла. Але спочатку, незважаючи на гру ворогів не за правилами, треба знищити найнебезпечніших соратників Білла - його брата Бада та однооку Еллі Драйвер. І вже тоді - фінальний бій! Зупинити Чорну Мамбу неможливо".

У головних ролях Ума Турман, Девід Керрадайн, Майкл Медсен, Деріл Ганна, Люсі Лью

"ШТТЛ"

У кінотеатрах з 26 жовтня

Ця історична драма інтригує через те, що її спільно підготували кінематографісти з України та Франції. Дебютний фільм єврея французького походження, режисера та сценариста Аді Волтера знятий одним довгим дублем, що потребувало ретельної підготовки та дисципліни на майданчику. Декораціями слугувало спеціально побудоване поселення з будинками, школою і синагогою. Під час створення фільму ( де головну роль виконав Мойше Лобелу, який виріс у закритій ортодоксальній общині та з дитинства знає ідіш) консультувалися з істориками. Прем’єра стрічки відбулася на Лондонському кінофестивалі, а згодом на Римському кінофестивалі фільм здобув приз глядацьких симпатій.

Отже, 21 червня 1941 року. До рідного поселення ортодоксальних євреїв, які живуть відокремлено, старанно ухиляючись від спроб радянської влади виховати з них атеїстів, повертається із Києва Мендель. Хлопець дізнається, що дівчина, яку давно кохає, має намір вийти заміж за іншого. Мендель готовий викрасти дівчину просто з весілля.

У головних ролях Мойше Лобел, Сол Рубінек, Анісія Стасевич, Петро Ніньовський, Антуан Міллет, Валерія Шпак, Олександр Єременко

"Позолочене століття" (2 сезон)

На HBO з 29 жовтня

Щиро очікуване багатьма продовження американського історичного драматичного телесеріалу, який вперше представили у січні минулого року. Створений Джуліаном Феллоузом, серіал присвячений "позолоченим часам" – епосі, на яку у США припала хвиля технологічної революції та стрімкого економічного зростання і - відповідно - шалених грошей та руйнації соціальних ієрархій. Висвітлюючи безкомпромісне суперництво американських аристократів та підприємців кінця ХІХ століття, Джуліан Феллоуз втілює власну мрію – розповідає світові про цю епоху. У другому сезоні події починаються зі святкування Великодня 1883 року. У цьому сезоні Берта Рассел буде відчайдушно боротися за своє лідерство у суспільстві.

У ролях Синтія Ніксон, Крістін Баранскі, Луїза Джейкобсон та ін.

"Продавці болю"

На Netflix з 27 жовтня

Кримінальна драма режисера Дейвіда Єйтса (якому – зокрема серед українських глядачів найбільшу славу подарували чотири заключні фільми франшизи про Гаррі Поттера). За основу сценарію Веллса Тауера взята стаття Евана Г'юза з New York Times "The Pain Hustlers" за 2018 рік та пізніший роман The Hard Sell про невдалий фармацевтичний стартап та кризу опіоїдів у США. Нагадаємо, що два місяці тому на Netflix запустили тематичний серіал "Таблетка від болю", який досліджує причини й наслідки опіоїдної епідемії у США та присвячений винуватцям, жертвам і шукачам правди, життя яких назавжди змінило винайдення напівсинтетичного лікарського засобу, що належить до групи опіоїдних анальгетиків. І ось – нова стрічка.

"Ця тема досить важка, - розповів Дейвід Єйтс журналістам напередодні. - Однак ми хочемо, щоб якомога більше людей замислилися над цією проблемою. Разом з тим поставили за мету зробити стрічку веселою і розважальною. А це в певному сенсі схоже на троянського коня".

До слова, критика до цієї стрічки не вельми прихильна, на відміну від глядачів, які дають їй шанси.

У головних ролях Емілі Блант, Кріс Еванс, Енді Гарсія та Брайан д'Арсі Джеймс.