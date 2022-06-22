Українському боксеру Продану заборонили вийти на ринг зі стягом
Боксер Максим Продан розповів, що йому заборонили вийти на ринг з українським стягом
Про це повідомляє Luckypunch.net.
За словами Продана, йому заборонили вийти на ринг зі стягом, бо "забагато політики".
"На професійному ринзі теж таке відбувається. Хотів вийти в ринг зі стягом – не можна. Під пісню "Ой у лузі червона калина" – теж не можна. Сказали, що багато політики, а у нас – спорт. Я спеціально для цього пошив на вихід в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія. А пісня була Ярмака – від нашого козака", – сказав український боксер Максим Продан.
- 19 червня колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.
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