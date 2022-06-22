Українському боксеру Продану заборонили вийти на ринг зі стягом

Про це повідомляє Luckypunch.net.

За словами Продана, йому заборонили вийти на ринг зі стягом, бо "забагато політики".

"На професійному ринзі теж таке відбувається. Хотів вийти в ринг зі стягом – не можна. Під пісню "Ой у лузі червона калина" – теж не можна. Сказали, що багато політики, а у нас – спорт. Я спеціально для цього пошив на вихід в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія. А пісня була Ярмака – від нашого козака", – сказав український боксер Максим Продан.

19 червня колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

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