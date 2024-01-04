Українці критикують телемарафон за рожеві картинки війни, а Україна та Росія здійснили найбільший на сьогодні обмін полоненими. Акценти світових ЗМІ 4 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 січня.

Українці критикують телемарафон за рожеві картинки війни

"Це державна пропаганда", – українці уникають телевізійних новин, оскільки війна затягується, пише The New York Times. Видання підкреслює, що затверджена урядом програма новин, покликана протидіяти російській дезінформації та піднімати бойовий дух, зазнає критики за змалювання рожевої картини війни.

Програма "Телемарафон об'єднаних новин" стала головним інструментом інформаційної війни в Україні, і урядовці, які регулярно виступають у ній, високо оцінюють її роль у протидії російській дезінформації та підтримці бойового духу.

Але після майже двох років війни, наголошує NYT, українці втомилися від "Телемарафону". Те, що колись вважалося вирішальним інструментом для об'єднання країни, тепер все частіше висміюється як не більше, ніж рупор уряду.

"Глядачі скаржаться, що програма часто малює занадто рожеву картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та зменшення підтримки України з боку Заходу – і, зрештою, не готуючи громадян до тривалої війни", – додає NYT.

З часом глядацька аудиторія та довіра до "Телемарафону" різко впали – експерти вважають це ознакою ширшого народного розчарування в уряді, оскільки перемога на полі бою стає примарною. Натомість багато глядачів проводять свій час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм.

"Всім набридла ця картинка, яка говорить: "Ми перемагаємо, всі нас люблять і дають нам гроші, – говорить голова київського Інституту масової інформації, організації, що займається моніторингом ЗМІ, Оксана Романюк. – Це державна пропаганда".

За словами Олександра Богуцького, генерального директора StarLight Media, великої медіа-групи, яка бере участь у проекті, програма була офіційно запроваджена указом президента, і близько 40% її фінансування надходить від уряду.

Але залишається незрозумілим, наскільки українська влада контролює редакційну політику "Телемарафону". Кілька медіа-експертів і журналістів, які брали участь у телемарафоні, розповіли, що міністр культури та інформації України (до липня) Олександр Ткаченко, брав участь у нарадах з координації висвітлення новин.

Занепокоєння щодо впливу уряду також виникло після того, як кільком каналам, якими керують політичні опоненти Зеленського, було заборонено приєднуватися до Телемарафону.

На початку війни більшість українців вважали проєкт життєво важливим. Коли російські війська наближалися до українських міст і сіл, "Телемарафон" інформував глядачів про перебіг бойових дій, радив, де знайти притулок і коли евакуюватися.

Фото: Інеса Білюк, Львівський медіафорум

У березні 2022 року, за словами заступниці головного редактора "Детектора медіа" Світлани Остапи, на програму припадало 40% загальної глядацької аудиторії в Україні.

"За кілька місяців "Телемарафон" перетворився на добре налагоджену цілодобову інформаційну програму, в якій кожен канал заповнює свої часові слоти репортажами з фронту, інтерв'ю з командирами та дискусіями з урядовцями, – пише NYT. – Саме тоді рейтинги почали падати".

Як зазначає Світлана Остапа, до кінця 2022 року глядацька аудиторія програми новин скоротилася до 14% телевізійної аудиторії. Сьогодні – це лише 10%.

"Вони показують події в Україні так, ніби все добре, ніби перемога не за горами", – сказав 20-річний Богдан Чуприна нещодавно ввечері в Києві. Як і інші українці, він вважає, що висвітлення контрнаступу українських військ цього літа було надто оптимістичним, створюючи враження, що військові швидко прорвуть ворожу оборону.

Медіаексперт Ігор Куляс, який моніторив телемарафон для "Детектор медіа", зазначив, що протягом більшої частини 2023 року учасники шоу використовували мову, яка підкреслювала "ефективність та майстерність українських сил", тоді як російські війська "описувалися як такі, що перебувають у стані паніки, зазнають значних втрат і масово здаються в полон" – це була "абсолютно інша реальність", ніж фактична ситуація на місцях.

Кількість українців, які заявляють, що довіряють "Телемарафону", з часом різко скоротилася – із 69% у травні 2022 року до 43% минулого місяця, згідно з нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Інше дослідження показало, що понад дві п'ятих українців виступають за припинення програми.

Багато критиків кажуть, що "Телемарафон" зараз приносить більше шкоди, ніж користі.

"У нього є небезпечний бік, він створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування", – сказав голова комітету українського парламенту з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який цього місяця публічно поставив під сумнів ефективність інформаційної програми.

Україна та Росія здійснили найбільший обмін полоненими

Україна і Росія обмінялися сотнями військовополонених, що офіційні особи в Києві називають найбільшим обміном за всю війну, повідомляє BBC.

За словами української сторони, із російського полону були звільнені 230 в'язнів, у тому числі військовослужбовців Збройних сил і прикордонників. Натомість 248 росіян були звільнені Україною за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Це перший великий обмін полоненими з серпня минулого року.

Обидві країни неодноразово обмінювалися полоненими з початку повномасштабної війни Росії в лютому 2022 року, але минулого місяця український лідер заявив, що процес сповільнився через "дуже специфічні причини" з боку Росії.

Україна заявила, що серед звільнених солдатів – семеро захисників острова Зміїний.

"Острів Зміїний став символом українського опору через кілька годин після повномасштабного вторгнення Росії, коли прикордонники, які перебували там, відмовилися здатися російському військовому кораблю "Москва"", – зазначає BBC.

Серед інших звільнених також нацгвардійці, захоплені в Чорнобильській зоні відчуження, і солдати із Азовсталі у Маріуполі. За даними Києва, шестеро зі звільнених були цивільними особами.

Деякі українські військовополонені, раніше звільнені з російського полону, говорили про те, що до них застосовували тортури, зокрема побиття та електричний струм.

Як додає The Washington Post, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що 75 російських військовополонених були повернуті "без обміну", маючи на увазі, що основний обмін стосувався 173 російських військовослужбовців.

WP цитує РІА, яке повідомляє, що неназване "джерело" сказало, що 75 росіян були звільнені в обмін на п'ятьох українських командирів бригади "Азов", які повернулися в Україну в липні. РІА повідомило, що командири повернулися в Україну "всупереч усім домовленостям".