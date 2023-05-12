Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

Завдяки співпраці сервісних центрів МВС, Державної міграційної служби України та Міністерства закордонних справ України у мобільно-технічних комплексах "Паспортного сервісу" можна отримати не тільки паспортні послуги, а й послугу обміну посвідчення водія.

Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:

у наявного вичерпався термін дії;

написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;

особа змінила дані — прізвище, ім’я, по-батькові;

водій бажає замінити старе посвідчення на нове.

Іспанія стала шостою країною, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія на таке ж українське.

Мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Валенсія розташовані за адресою: Xàtiva, 46007, поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом.

Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00. Послуги поки що надаються у порядку "живої черги".