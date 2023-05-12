Українці в Іспанії можуть оновити своє посвідчення водія
Від сьогодні, 12 травня, послуга обміну посвідчення водія надається у центрі ДП "Документ" у Валенсії. Іспанія стала шостою країною, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія на таке ж українське
Про це інформує Головний сервісний центр МВС.
Завдяки співпраці сервісних центрів МВС, Державної міграційної служби України та Міністерства закордонних справ України у мобільно-технічних комплексах "Паспортного сервісу" можна отримати не тільки паспортні послуги, а й послугу обміну посвідчення водія.
Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:
- у наявного вичерпався термін дії;
- написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;
- особа змінила дані — прізвище, ім’я, по-батькові;
- водій бажає замінити старе посвідчення на нове.
Іспанія стала шостою країною, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія на таке ж українське.
Мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Валенсія розташовані за адресою: Xàtiva, 46007, поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом.
Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00. Послуги поки що надаються у порядку "живої черги".
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