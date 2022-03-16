Українців попереджають про активізацію інтернет-шахраїв під виглядом закликів до допомоги
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про активізацію випадків інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги.
Про це йдеться на сторінці центру у Фейсбуці.
Найпоширенішими ознаками дій шахраїв є:
- Вказано неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки);
- Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста;
- Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання;
- Акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику;
- Вказано суми зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандингових платформ);
- Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів);
- Надто очевидні запити (їжа, медикаменти).
- Нагадаємо, ДСНС просить українців бути пильними, адже зафіксовані випадки, коли невідомі намагаються заволодіти формою пожежників.
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