Українців закликали влаштувати "сафарі" на зрадницю Поклонську, яка приїхала на Херсонщину з "гумдопомогою" РФ

У своєму Telegram-каналі вона публікує фото, розповідає про "спецоперацію" Росії в Україні та зазначає, що приїхала в Україну з "гуманітарною" місією у супроводі Росгвардії, інформує Еспресо.TV

Народний депутат України Олексій Гончаренко оголосив "сафарі", закликавши херсонців затримати Поклонську.

"Херсонська область, хочеш сафарі? За затримання Наталії Поклонської повинні братися саме українці! Тварюка, яка зрадила Україну заради квартирки в Москві, їздить з окупантами на Херсонщину. Поки її співучасники зривають евакуацію в Сумах і Маріуполі, ця падаль ліпить з себе великого філантропа... Видно, що няш-мяш не очікує удару. Мабуть, перед виїздом в Україну їй наплели про гарантії безпеки – але ви ж знаєте, що Росія своїх завжди кидає. Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не хватиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим ", - написав нардеп у своєму Telegram.

Невдовзі також з'явилась інформація, що один кримський бізнесмен пообіцяв тим, хто її впіймає винагороду у $100 тис., проте згодом цей пост був видалений з його сторінки.

Нагадаємо, на початку року Путін призначив Поклонську заступницею голови Росспівіробітництва.

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