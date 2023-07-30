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Ексклюзив

"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі

30 липня, 2023 неділя
21:30
Світ Саміт НАТО, країни G7

Радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон вважає, що після рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вільнюсі, Україна досі залишається у невизначеній позиції та "сірій зоні"

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

"Для мене це виглядало як повторення рішення Бухарестського саміту 2008 року в частині, що Україна зрештою стане членом НАТО. По суті Україну залишили в сірій зоні між повноправним членством у НАТО і тим, що вона все ще має кордон з Росією. Така невизначеність провокує російську агресію, і ми це уже бачили", - сказав Болтон.

За його словами, йдеться про військові втручання Росії у Молдову, на Кавказ, у Центральну Азію та двічі в Україну.

Ексрадник президента США з питань нацбезпеки також зазначив, що складність вступу України в НАТО, звичайно, полягає в тому, що російські війська перебувають на українській території. Однак, на його думку, "це не проблема України".

"Це проблема НАТО, адже вони ніколи раніше не приймали країну в такій ситуації. Тому я хотів би, щоб ми уникали публічних розбіжностей між союзниками. Я вважаю нас союзниками. Був кращий спосіб розв'язати це питання. Втім, це уже минуле", - наголосив Болтон.

Американський політик і дипломат вважає, що справжнє питання полягає в тому, аби продемонструвати Росії співпрацю США та України, а також показати рішучість українців перемогти у війні та повернути свої території. 

Що відомо про вільнюський саміт НАТО

Засідання НАТО на рівні лідерів країн та урядів відбулися 11-12 липня. Засідання проходили на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи пройшли у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. До Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. 

Зустрічі голів держав та урядів відбулися 11 липня близько 14-ї години. 

12 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фумідо Кішідою та головував на зустрічі лідерів країн НАТО із політичними керівниками країн Індо-Тихоокеанського регіону. Також однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна на вищому рівні.

Трьома пріоритетами перемовин стали нові пакети підтримки для української армії на полі бою, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Члени Альянсу обговорили виклики, які стоять перед ними є зараз та можуть виникнути в майбутньому з огляду на агресію Росії та проблеми тероризму.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України й заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку. Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У другий день саміту, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Україна
Росія
саміт НАТО
НАТО
США
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