Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповниться ще на 687 млн грн.

"Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою", - йдеться у дописі.

Зазначається зокрема, що раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн грн, які вже зараз відшкодовані державі.

Відповідну суму спрямовано для забезпечення потреб Сил оборони.

Також додається, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.