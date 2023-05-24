Укртатнафта переказала в бюджет понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених попередніми власниками

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розслідування СБУ та БЕБ щодо корупційних схем колишнього керівництва "Укрнафти" та "Укртатнафти" призвели до того, що до бюджету України додатково надійшло 1,2 мільярда гривень від нового керівництва компанії.

Нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало відповідну суму державі як несплачені податки попереднього власника.

Натомість колишньому керівнику, який наразі перебуває під вартою, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

Зазначається, що повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб української армії.