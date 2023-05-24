Укртатнафта переказала в бюджет понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених попередніми власниками
Нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" повернуло державі понад 1,2 млрд грн несплачених податків попередніми власниками
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Розслідування СБУ та БЕБ щодо корупційних схем колишнього керівництва "Укрнафти" та "Укртатнафти" призвели до того, що до бюджету України додатково надійшло 1,2 мільярда гривень від нового керівництва компанії.
Нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало відповідну суму державі як несплачені податки попереднього власника.
Натомість колишньому керівнику, який наразі перебуває під вартою, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.
Зазначається, що повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб української армії.
- 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.
- Згодом СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн.
- Служба безпеки України вилучила в Укрнафти та Укртатнафти понад 16 тис. тонн нафтопродуктів на загальну вартість близько 800 млн грн.
- Колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови Правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр.) повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном.
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