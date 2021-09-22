Укрзалізниця відновить рух поїздів до станції Скотувата на Донеччині після обстрілу
Укрзалізниця з 23 вересня відновить рух приміських поїздів до станції Скотувата у Донецькій області після обстрілу
Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Вже з 23 вересня приміські поїзди №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ повертаються до звичайного графіка руху", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що з 9 вересня маршрут цих поїздів було обмежено до станції Фенольна через артобстріл, який вівся з важкого виду озброєння з тимчасово окупованої території України.
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