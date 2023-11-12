Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США

Про це Рустем Умєров написав у фейсбуці.

"Вранці розмовляв з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони", - пише український міністр оборони.

Умєров додав, що обговорив з Остіном конкретні кроки для перемоги України.

"Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України. Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України", - йдеться у повідомленні.