Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США

Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США

12 листопада, 2023 неділя
01:55
Війна з Росією Рустем Умєров і Ллойд Остін

Російські терористи запустили балістичні ракети у бік Києва в той час, коли міністр оборони України Рустам Умєров спілкувався з американським колегою Ллойдом Остіном

Про це Рустем Умєров написав у фейсбуці.

"Вранці розмовляв з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони", - пише український міністр оборони.

Умєров додав, що обговорив з Остіном конкретні кроки для перемоги України.

"Також проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України. Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України", - йдеться у повідомленні.

  • Уранці суботи, 11 листопада, у Києві прогриміли декілька вибухів. Росіяни випустили в бік Києва балістичні ракети "Іскандер", одну з них сили ППО знищили на підльоті до столиці, ще дві влучили у поле між двома населеними пунктами Київської області.
Україна
Росія
Міністерство оборони
ППО
Київщина
США
новини Києва
Ллойд Остін
Військові новини
ракетний удар
Міністр оборони України
Рустем Умєров
Читайте також:
Ілон Маск
11 листопада, 2023 субота
Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск
11 листопада, 2023 субота
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
Герман Галущенко
11 листопада, 2023 субота
Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ у відповідь на атаки на енергомережі, - голова Міненерго
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
12 листопада
02:08
Вантажівка, фура
У Польщі український водій фури помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин"
01:43
Марш незалежності, Варшава
У Варшаві польські націоналісти організували Марш Незалежності
00:14
дощь, гроза, парасоля, негода
Українців попередили про погіршення погоди 12 листопада: значні дощі та сніг у Карпатах
2023, субота
11 листопада
23:24
Рафаель Двамена
В Албанії під час матчу загинув футболіст, який рік тому міг опинитись в "Зорі"
23:00
Оновлено
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
22:31
Сергій Стерненко
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
22:15
Письменник і волонтер Андрій Любка на Re: Open Zakarpattia 2023
Волонтерство стало для багатьох прикриттям, – письменник Андрій Любка
22:00
ЗСУ, війна
Ракетні війська обстріляли 2 російських засоби ППО, - Генштаб
21:42
Ексклюзив
на фото: Джо Байден в Києві
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
21:28
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
"Україна й Польща мають бути разом": Зеленський поспілкувався з Дудою
21:09
прапор України
Прикордонники підняли прапор України у населеному пункті Тополі, він розташований у сірій зоні
20:46
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА Синєгубов очолив обласну асоціацію футболу
20:33
Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
У нас має бути бачення, куди ми хочемо дійти, - Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
20:32
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко та Миколенко відзначились голами в АПЛ
20:29
Ексклюзив
сектор Газа
Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛ
20:15
Оновлено
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Ворскла" обіграла "Оболонь". Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Сергій Громенко
Залишилася віра в диво...
20:02
Морський дрон
За рік український флот морських дронів атакував 8 суден Чорноморського флоту РФ
19:53
обстріл, авіабомба
Окупанти обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині: 2 людини загинули
19:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Росія - країна "перемог", головне - Україні такою не стати
19:14
протест у Лондоні
У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини
19:07
Ексклюзив
Казахстан, Росія
Політолог Альджанов розповів, коли Казахстан може порвати зв'язки з РФ
19:06
Експерт Фонду "Демократичні ініціативи" Сергій Шаповалов
Скільки українців планують повертатися в Україну, - експерт на форумі Re:Open Zakarpattia 2023
18:48
Оновлено
обстріл Херсона
РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: 1 загиблий, 5 поранених, пошкоджено будинок депутата
18:25
Ексклюзив
Іран хоче зберегти "Хезболлу" для подальшого впливу на Близькому Сході: Брайза про війну в Ізраїлі
18:22
Сектор Гази
З сектора Гази евакуювали ще 11 українців, - посол Корнійчук
18:02
OPINION
Михайло Косів
Про джерела запроданства в Україні
18:00
Ексклюзив
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
17:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
17:53
На фото: Останній концерт "Бумбокс" у Маріупольському драмтеатрі
Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ
17:18
Німеччина уряд
Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
17:05
Ексклюзив
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
16:59
прем'єра фільму "Киснева станція"
У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:56
Огляд
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
15:46
постраждала тигриця
Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
15:43
Митрополит УПЦ МП Павло
З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
15:33
Ексклюзив
Херсонщина
Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV