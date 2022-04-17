Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 202 дитини, понад 361 зазнала поранень, - ювенальні прокурори

Поо це повідомив Офіс генпрокурора.



"Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено", - заявили ювенальні прокурори.



Цифри не остаточні, адже триває робота їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Києві - 16, Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській - 15.



Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами в Бучанському районі Київської області виявили тіло 14-річного хлопчика.



Унаслідок обстрілу села Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня загинув 15-річний підліток.



В Ізюмському районі Харківської області 16 квітня росіяни обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з Ізюма. Поранення отримала 15-річна дівчинка.



"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

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