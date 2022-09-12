УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 4-го туру
За підсумками 4-го туру чемпіонату України з футболу турнірну таблицю очолюють "Колос" та "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Чорноморець" - 2:1, а "Колос" здолав "Металіст" - 1:0. Обидві команди набрали по 10 очок, але за додатковими показниками перше місце займає клуб з Ковалівки, що у Київській області.
Слідом за ними розташувалися "Дніпро-1", "Зоря" та Верес", у яких по 9 пунктів. "Динамо" має 3 бали та йде 11-м.
Інфографіка flashscore.ua
- 11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.
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