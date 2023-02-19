Упродовж дня Росія обстрілювала Дніпропетровщину: двоє людей поранені, пошкоджено лінії електропередачі
Упродовж 19 лютого російська армія гатила по двох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого було пошкоджено лінії електропередачі та поранено двох людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня загарбники завдавали ударів по Нікопольському та Синельніковському районах. У Нікопольському обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. У Синельніковському - Великомихайлівську громаду.
У Марганецькій громаді внаслідок ворожого удару було поранено 70-річного чоловіка та 63-річну жінку. Обох госпіталізували. Також один зі снарядів спричинив пожежу у приватній оселі. Рятувальники приборкували вогонь понад годину.
У Нікопольському районі за 19 лютого внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 13 приватних будинків. Також зруйновано декілька господарчих споруд, дві автівки, трактор і мотоцикл. Пошкоджено два газопроводи.
В обох районах Дніпропетровщини через російські обстріли пошкоджено лінії електропередачі. Зокрема у Мирівській громаді без світла було понад 350 домоволодінь, проте наразі усім їм повернули електрику.
"У свободи гірка ціна… Але ми вистоїмо!" - підсумував Лисак.
У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки.
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