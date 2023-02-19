Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня загарбники завдавали ударів по Нікопольському та Синельніковському районах. У Нікопольському обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. У Синельніковському - Великомихайлівську громаду.

У Марганецькій громаді внаслідок ворожого удару було поранено 70-річного чоловіка та 63-річну жінку. Обох госпіталізували. Також один зі снарядів спричинив пожежу у приватній оселі. Рятувальники приборкували вогонь понад годину.

У Нікопольському районі за 19 лютого внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 13 приватних будинків. Також зруйновано декілька господарчих споруд, дві автівки, трактор і мотоцикл. Пошкоджено два газопроводи.

В обох районах Дніпропетровщини через російські обстріли пошкоджено лінії електропередачі. Зокрема у Мирівській громаді без світла було понад 350 домоволодінь, проте наразі усім їм повернули електрику.

"У свободи гірка ціна… Але ми вистоїмо!" - підсумував Лисак.

У ніч на 19 лютого російська армія з артилерії атакувала Нікополь у Дніпропетровській області, пошкоджено житлові будинки.