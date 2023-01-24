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Упродовж доби ворог гатив по Харківщині: пошкоджено заклад освіти, будинок культури, поранено людину

24 січня, 2023 вiвторок
09:51
війна з Росією на фото: пожежа

Упродовж доби 23 січня російська армія завдавала ударів по Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено заклад освіти, будинок культури та поранено людину

Про це інформує очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби під ворожий вогонь потрапили Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області.

У Вовчанську Чугуївської області внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктури. Також у селищі поблизу зруйновано заклад освіти та будинок культури. Ще в одному селищі пошкоджено об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Також у Вовчанську 52-річний чоловік зазнав поранень. Наразі його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, вранці 24 січня росіяни обстріляли Куп'янськ. Влучили в житлові будинки, внаслідок чого зайнялися пожежі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

  • 22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.

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Новини
Україна
російська армія
Харківщина
Олег Синєгубов
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