Про це інформує очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби під ворожий вогонь потрапили Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області.

У Вовчанську Чугуївської області внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктури. Також у селищі поблизу зруйновано заклад освіти та будинок культури. Ще в одному селищі пошкоджено об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Також у Вовчанську 52-річний чоловік зазнав поранень. Наразі його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, вранці 24 січня росіяни обстріляли Куп'янськ. Влучили в житлові будинки, внаслідок чого зайнялися пожежі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

22 січня російські війська обстрілювали населені пункти чотирьох громад на Харківщині.