Про це повідомили у вівторок, 4 жовтня, на сайті Міністерства економіки України.

"Ми тримаємо курс на зменшення розміру держави в економіці і продовжуємо втілювати в життя національний план відновлення. Рішенням Уряду сьогодні до сфери управління Фонду держмайна передано понад 800 об’єктів держвласності. Таким чином, ми суттєво знижуємо навантаження на державні органи, під управлінням яких перебували ці об’єкти", - зазначила Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів: державні підприємства, корпорації, держустанови, науково-дослідні центри тощо.

Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях. Над переліком підприємств працювали міністерства та відомства, які управляли об’єктами, також були враховані позиції обласних військово-цивільних адміністрацій.

Раніше ДБР завершило досудове розслідування щодо ексзаступника голови Фонду держмайна й посадовця Національного космічного агентства, які привласнили нерухомість у Києві на 80 млн грн.

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