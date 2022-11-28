Усі партнери мають запропонувати Україні те, що їй потрібно для захисту, - президент Румунії Йоганніс

Про це у понеділок, 28 листопада, на форумі Munich Leaders Meeting, організованому Мюнхенською безпековою конференцією в Бухаресті, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає видання Romania Journal.

"Ірраціональна війна, розпочата РФ 24 лютого, є не лише агресією проти України, а й фронтальним наступом на фундаментальні цінності та принципи, які підтримують євроатлантичну архітектуру безпеки. Євроатлантична спільнота виходить із цієї кризи сильнішою та міцнішою. Ми згуртованіші, рішучіші в захисті наших фундаментальних цінностей: демократії, прав людини, верховенства права та права кожної нації обирати собі друзів і союзників. Єдність також означає солідарність. Наша солідарність з Україною має продовжуватися скоординовано. Усі партнери мають запропонувати Україні те, що їй потрібно для захисту свого суверенітету та демократії, скільки це буде потрібно", - сказав він.

Окрім цього, Йоганніс також виступив за розробку довгострокової політики підтримки України.

"Нам потрібно розробити довгострокову політику підтримки України, Молдови та Грузії. Наша підтримка має забезпечити, щоб ці країни стали самодостатніми та здатними протистояти гібридним викликам. У рамках сміливих рішень щодо підтримки наших партнерів Україна та Республіка Молдова отримали статус кандидата в Європейський Союз, а також визнано європейську перспективу Грузії. Румунія традиційно є одним із найбільших прихильників тісніших зв’язків між Європейським Союзом і цими країнами", - зазначив президент.

24 листопада парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу.

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