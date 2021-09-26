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Головна Спорт Усик повторив досягнення, яке підкорювалося лише двом чемпіонам

Усик повторив досягнення, яке підкорювалося лише двом чемпіонам

26 вересня, 2021 неділя
20:08
Спорт Олександр Усик

Українець Олександр Усик став третім боксером в історії, який здобув чемпіонські титули в крузервейті та надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Завдяки перемозі над Ентоні Джошуа з Великої Британії, Олександр Усик повторив досягнення американця Евандера Холіфілда та британця Девіда Хея, які після того, як були чемпіонами у першій важкій вазі (до 90,7 кг) здобули титули у хевівейті. 

Таким чином, українець, який у 2018 році був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, став третім боксером в історії, якому підкорилося це досягнення. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Евандер Холіфілд
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Девід Хей
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