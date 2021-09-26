Усик повторив досягнення, яке підкорювалося лише двом чемпіонам
Українець Олександр Усик став третім боксером в історії, який здобув чемпіонські титули в крузервейті та надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Завдяки перемозі над Ентоні Джошуа з Великої Британії, Олександр Усик повторив досягнення американця Евандера Холіфілда та британця Девіда Хея, які після того, як були чемпіонами у першій важкій вазі (до 90,7 кг) здобули титули у хевівейті.
Таким чином, українець, який у 2018 році був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, став третім боксером в історії, якому підкорилося це досягнення.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
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