Услід за Вакарчуком, полоненого командира "Азову" привітали українські зірки, політики та літератори
Ініціаторкою створення відеопривітання стала ілюстраторка Катерина Прокопенко – дружина командира "Азову"
До дня народження командира операції з оборони Маріуполя Дениса Прокопенка українські зірки музики та спорту, письменники та політики звернулися до захисників "Азовсталі".
"До відео, яке змонтувала дружина Дениса, долучилися такі відомі українські діячі як: Віталій та Володимир Кличко, Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, переможці Євробачення-2022 "Kalush Orchestra", Злата Огнєвіч, Тіна Кароль, гурт "Kazka", Наталя Могилевська, Сергій Жадан та Дмитро Комаров", - йдеться у повідомленні.
Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловлює найміцнішу підтримку Денису, командиру честі та незламності, символу сталевої боротьби.
- Вакарчук привітав полоненого росіянами командира "Азову" з днем народження.
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