Ув'язнення від 10 років: ДСНС нагадала паліям сухої трави, що підпали в умовах війни вважаються диверсією
Держслужба надзвичайних ситуацій скаржиться, що палії знову взялися за своє. Українцям нагадують, що підпали в умовах війни вважаються диверсією
Про це йдеться у телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Керівниця однієї з пожежних команд з Івано-Франківської області записала на відео емоційне звернення, де просить українців схаменутись та не палити суху траву.
"Нам і москаля не треба, раз ми палимо рідну землю. Схаменіться", – наголосила жінка.
Під час заклику пожежниця стояла на вщент випаленому клаптику землі.
У ДСНС нагадують, що в умовах воєнного стану відповідальність за деякі дії підвищилась у рази. Зокрема це стосується паліїв сухої трави, бо відповідно до нових змін Кримінального кодексу України, до ст. 113 "Диверсія" тепер віднесено і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності.
"Тобто підпал сухої трави розцінюється як злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, 24 березня в Калинівці на Київщині боєприпаси під час обстрілу влучили в нафтобазу та спричинили пожежу.
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