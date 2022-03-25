Ув'язнення від 10 років: ДСНС нагадала паліям сухої трави, що підпали в умовах війни вважаються диверсією

Про це йдеться у телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



Керівниця однієї з пожежних команд з Івано-Франківської області записала на відео емоційне звернення, де просить українців схаменутись та не палити суху траву.



"Нам і москаля не треба, раз ми палимо рідну землю. Схаменіться", – наголосила жінка.



Під час заклику пожежниця стояла на вщент випаленому клаптику землі.



Нагадаємо, 24 березня в Калинівці на Київщині боєприпаси під час обстрілу влучили в нафтобазу та спричинили пожежу.

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У ДСНС нагадують, що в умовах воєнного стану відповідальність за деякі дії підвищилась у рази. Зокрема це стосується паліїв сухої трави, бо відповідно до нових змін Кримінального кодексу України, до ст. 113 "Диверсія" тепер віднесено і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності."Тобто підпал сухої трави розцінюється як злочин, за який передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – додають у повідомленні.