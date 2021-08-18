Узбекистан відкрив наметове містечко для біженців з Афганістану. ФОТОФАКТ

Про це повідомляє gazeta.uz.



Влада Узбекистану організувала наметове містечко в Сурхандар'їнській області. Там розмістили понад 100 біженців з Афганістану.



Узбекистан розмістив в наметовому таборі в Термезському районі Сурхандарьинской області поруч з кордоном з Афганістаном понад 100 афганських біженців. Про це журналістам в середу, 18 серпня, повідомив один з лікарів, що працюють в медичному пункті табору.



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За даними Sputnik Uzbekistan, число біженців становить близько 150, включаючи 17 жінок і дітей.



Перед розміщенням все пройшли тестування на коронавірус, інфікованих не виявлено, пише агентство. Про терміни перебування і подальшу долю цих людей не повідомляється.



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