Узбекистан відкрив наметове містечко для біженців з Афганістану. ФОТОФАКТ
Повідомляється, що у наметовому містечку розмістили понад 100 біженців з Афганістану, військових, які залишили країну перед наступом талібів, тримають у ковід-центрі
Про це повідомляє gazeta.uz.
Влада Узбекистану організувала наметове містечко в Сурхандар'їнській області. Там розмістили понад 100 біженців з Афганістану.
Узбекистан розмістив в наметовому таборі в Термезському районі Сурхандарьинской області поруч з кордоном з Афганістаном понад 100 афганських біженців. Про це журналістам в середу, 18 серпня, повідомив один з лікарів, що працюють в медичному пункті табору.
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За даними Sputnik Uzbekistan, число біженців становить близько 150, включаючи 17 жінок і дітей.
Перед розміщенням все пройшли тестування на коронавірус, інфікованих не виявлено, пише агентство. Про терміни перебування і подальшу долю цих людей не повідомляється.
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