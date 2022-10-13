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Уже зафіксовано понад 200 фактів лінгвоциду української мови, - омбудсмен Кремінь на міжнародній конференції

13 жовтня, 2022 четвер
16:14
Суспільство прапор України

Мовний омбудсмен Кремінь на міжнародній конференції EFNIL заявив, що в Україні зафіксовано понад 200 фактів лінгвоциду

Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Омбудсмен на Міжнародній конференції Європейської федерації мовних інституцій (EFNIL) "Мова та міграція" розповів про російську політику лінгвоциду.

"24 лютого 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення на територію України та російськими військовими були порушені державні кордони України, саме мовний кордон чітко вказав на ворога і нагадав, що українська мова є засадничим елементом української ідентичності, національної єдності та національної безпеки. Штучне гасло "захист російськомовних громадян України" Кремль використав для виправдання окупації частини територій України", - сказав Кремінь. 

Уповноважений нагадав, що зросійщення українців тривало декілька століть - російська імперія, радянська влада цілеспрямовано проводили лінгвоцид - українська мова була під забороною.

"Мовне" питання проросійські політичні сили продовжували використовувати та після здобуття Україною незалежності. Варто сказати, що українська була упослідженою аж до прийняття у 2019 році закону про державну мову, який нарешті запровадив дієві правові та інституційні механізми для забезпечення державного статусу української мови. І сьогодні підтримка української як єдиної державної - безпрецедентна за всі роки незалежності України", - додав омбудсмен. 

Кремінь розповів європейським партнерам, що з початком повномасштабного вторгнення Секретаріатом Уповноваженого ведеться системна робота по фіксуванню фактів лінгвоциду для подальшої передачі їх до правоохоронних органів та правозахисних організацій.

"На окупованих територіях відбувається витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя. Нами вже зафіксовано понад 200 фактів лінгвоциду української мови. Дискримінація, переслідування та репресії проти громадян України за мовною ознакою є однією зі складових путінської політики геноциду українського народу", - наголосив Кремінь.

Також омбудсмен зазначив, що тактикою РФ на мовному фронті є інформаційний тероризм і поширення дезінформації. 

  • Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • 16 липня 2022 року набирала чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. А також встановили адміністративну відповідальність за порушення норм Закону про мову.  
  • "Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись". Мовний омбудсмен дав поради для охочих опанувати українську мову.
  • За дев'ять місяців уповноважений із захисту держмови зареєстрував в Україні понад 2 тис. заяв про порушення мовного закону. 

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закон про мову
російська армія
Омбудсмен
війна з Росією
окупанти
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