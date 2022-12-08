В Албанії заявили про небезпеку для країн Західних Балкан через вплив РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90 років. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - заявив він.

За словами Рами, російський вплив дуже реальний у багатьох країнах Західних Балкан, це становить велику небезпеку, а отже треба активніше просувати європейську інтеграцію. Він також додав, що Сербія має доєднатись до спільної політики щодо Росії.

"Ми повинні бути разом, дуже важливо, щоб Сербія брала участь поки що, а не повністю, коли ми говоримо про санкції", - сказав прем'єр-міністр Албанії.

1 грудня, уряд Сербії призначив новим керівником розвідки проросійського політика Александра Вуліна. Відомо, що на посаді голови МЗС Вулін у серпні 2022 року відвідав Москву. Він був одним з небагатьох європейських політиків, які відвідали Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У такий спосіб міністр закордонних справ показав відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії.

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