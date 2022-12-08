В Албанії заявили про небезпеку для країн Західних Балкан через вплив РФ
Російський вплив у Західних Балкан є реальною небезпекою, отже,треба активніше просувати європейську інтеграцію
Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90 років. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - заявив він.
За словами Рами, російський вплив дуже реальний у багатьох країнах Західних Балкан, це становить велику небезпеку, а отже треба активніше просувати європейську інтеграцію. Він також додав, що Сербія має доєднатись до спільної політики щодо Росії.
"Ми повинні бути разом, дуже важливо, щоб Сербія брала участь поки що, а не повністю, коли ми говоримо про санкції", - сказав прем'єр-міністр Албанії.
- 1 грудня, уряд Сербії призначив новим керівником розвідки проросійського політика Александра Вуліна. Відомо, що на посаді голови МЗС Вулін у серпні 2022 року відвідав Москву. Він був одним з небагатьох європейських політиків, які відвідали Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У такий спосіб міністр закордонних справ показав відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.51
Купівля 39.51Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе