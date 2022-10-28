Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Я думаю, що абсолютно нічого в росіян у арсеналі більше не залишилося. Все ми бачили, ми бачили усі їхні ракети, ми бачили атаки на будь-які об'єкти нашої інфраструктури. Тобто ми бачили все. І немає в росіян нічого, чим вони іще могли б здивувати", - сказав Сергій Кузан.

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що аби Росія мала б у своєму арсеналі щось, що могло б допомогти здобути перемогу на полі бою, то давно б вже скористалася цим шансом перебрати ініціативу на фронті.

"Аби таке було б, вони вже давно б використали це для того, щоб не дати нам перехопити ініціативу. А я нагадаю, що якраз на фронті ми володіємо ініціативою. І вони вже, зверніть увагу, перестали застосовувати свої основні ракети й дрони по військових об'єктах", - додав він.