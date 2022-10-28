В арсеналі росіян вже немає нічого, що могло б допомогти їм перехопити ініціативу на фронті, - військовий експерт Кузан
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що у російської армії немає більше нічого, чим вона могла б здивувати Збройні Сили України на полі бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
"Я думаю, що абсолютно нічого в росіян у арсеналі більше не залишилося. Все ми бачили, ми бачили усі їхні ракети, ми бачили атаки на будь-які об'єкти нашої інфраструктури. Тобто ми бачили все. І немає в росіян нічого, чим вони іще могли б здивувати", - сказав Сергій Кузан.
Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що аби Росія мала б у своєму арсеналі щось, що могло б допомогти здобути перемогу на полі бою, то давно б вже скористалася цим шансом перебрати ініціативу на фронті.
"Аби таке було б, вони вже давно б використали це для того, щоб не дати нам перехопити ініціативу. А я нагадаю, що якраз на фронті ми володіємо ініціативою. І вони вже, зверніть увагу, перестали застосовувати свої основні ракети й дрони по військових об'єктах", - додав він.
- ЗСУ роблять значні успіхи на фронті, тож найближчим часом можуть звільнити окупований російською армією Херсон.
- Російські війська переходять в оборону на більшості ділянок фронту в Україні.
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