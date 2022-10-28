Таку думку під час спільної пресконференції з президентом Чорногорії Міло Джукановичем у четвер у Варшаві висловив президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.

"Завдяки своєму героїзму українці сьогодні мають великий шанс повернути Херсон. Це абсолютно стратегічно важливо для продовження цього конфлікту і для визволення України з рук окупантів, з рук росіян", – наголосив Дуда.

За його оцінкою, Росія зараз обороняється, а запроваджені проти неї західні санкції є настільки ефективними, що країна-агресорка наразі не в змозі виробляти сучасну зброю, а тому використовує застарілу зброю, орієнтовно 1960-х років.

"Сьогодні всі запитують, чим Росія збирається озброювати кілька сотень тисяч солдатів, мобілізованих унаслідок цієї часткової мобілізації, яка сьогодні проводиться в Росії",- зазначив президент Польщі.

На його думку, "Росія за будь-яку ціну намагається заморозити цей конфлікт, аби зупинити український наступ". Це, за задумом Кремля, має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу. При цьому Дуда наголосив, що допомогу Україні потрібно продовжувати, а про перемовини з Росією не може бути й мови, допоки вона не залишить територію України.

28 жовтня у Генштабі повідомили, що близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що в місті Херсон перебуває велика кількість особового складу армії РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb