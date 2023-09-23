В ЄС стурбовані "дуже незбалансованими" торговельними відносинами з Китаєм

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника ЄС, хоча Союз і намагається зменшити свою вразливість, коли йдеться про "стратегічні продукти", це не означає, що він розривається з Китаєм, з яким у нього рекордна торгівля.

Так, Євросоюз намагається знайти новий баланс у своїй стратегії щодо КНР, намагаючись зменшити ризики та свою залежність від азійської країни, зберігаючи доступ до її ринку. Комісія нещодавно оголосила про антисубсидійне розслідування китайських електромобілів, що викликало обурення у Пекіні.

"Це відкритий акт протекціонізму, який серйозно порушить і спотворить глобальний ланцюжок автомобільної промисловості", - заявило міністерство торгівлі Китаю після того, як було оголошено про розслідування.

Нинішні переговори відбуваються в межах Економічного і торговельного діалогу високого рівня між ЄС і Китаєм - великого форуму для високопосадовців, на якому обговорюються питання, пов'язані з макроекономікою, торговельними подразниками, ланцюгами постачання і фінансовими послугами. Він також може стати сходинкою до потенційного саміту між лідером КНР Сі Цзіньпіном та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, який може відбутися пізніше цього року.

Очікується, що Домбровскіс скаже Пекіну, що для перезавантаження відносин необхідні конкретні домовленості. Він також намагатиметься пояснити своїм китайським колегам, що розслідування щодо електромобілів буде суворо дотримуватися процедурних кроків, і блок шукатиме співпраці з Пекіном.

Представник ЄС також закликав Китай допомогти разом з іншими організаціями, такими як ООН, захистити світові постачання продовольства на тлі блокування зерна з України після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний коридор, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Домбровскіс назвав поведінку Москви в питанні продовольчої безпеки "ганебною".