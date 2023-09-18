ЄС ризикує потрапити в залежність від батарей з Китаю, як це раніше було з енергоносіями з РФ, - Reuters

Про це інформує Reuters із посиланням на документ, який використовуватимуть для дискусії про економічну безпеку Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.

Документ зазначає, що через нестабільну природу відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна чи вітрова, Європі потрібні методи зберігання енергії, щоб досягти своєї цілі – нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

"Це призведе до стрімкого зростання попиту на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, збільшиться від 10 до 30 разів у найближчі роки", – йдеться в матеріалі.

Таким чином, якщо не вжити відповідних заходів, до 2030 року європейська енергетична екосистема може опинитися в залежності від Китаю, яка буде іншого характеру, але такої ж важкості, як і залежність від РФ до її агресії проти України.

Однак, літій-іонні батареї та паливні елементи не єдина сфера вразливості ЄС, стверджується в документі, оскільки подібна ситуація може статися і в цифровому технологічному просторі. Попереджається, що до 2030 року ця залежність може серйозно заважати підвищенню продуктивності, яка необхідна європейській промисловості та сектору послуг, а також ускладнити модернізацію сільськогосподарських систем, потрібних для боротьби з проблемою зміни клімату.

"Прогнози свідчать, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті", – додається у доповіді.

За даними Єврокомісії, у 2021 році, за рік до російської атаки на Україну, ЄС імпортував з Росії понад 40% загального споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля.