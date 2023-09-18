ЄС ризикує потрапити в залежність від батарей з Китаю, як це раніше було з енергоносіями з РФ, - Reuters
Європейський Союз може опинитися в ситуації, коли до 2030 року його потреби в літій-іонних батареях та паливних елементах будуть задовольнятися переважно Китаєм. Експерти попереджають, що це може призвести до залежності, як від російського газу
Про це інформує Reuters із посиланням на документ, який використовуватимуть для дискусії про економічну безпеку Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.
Документ зазначає, що через нестабільну природу відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна чи вітрова, Європі потрібні методи зберігання енергії, щоб досягти своєї цілі – нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.
"Це призведе до стрімкого зростання попиту на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, збільшиться від 10 до 30 разів у найближчі роки", – йдеться в матеріалі.
Таким чином, якщо не вжити відповідних заходів, до 2030 року європейська енергетична екосистема може опинитися в залежності від Китаю, яка буде іншого характеру, але такої ж важкості, як і залежність від РФ до її агресії проти України.
Однак, літій-іонні батареї та паливні елементи не єдина сфера вразливості ЄС, стверджується в документі, оскільки подібна ситуація може статися і в цифровому технологічному просторі. Попереджається, що до 2030 року ця залежність може серйозно заважати підвищенню продуктивності, яка необхідна європейській промисловості та сектору послуг, а також ускладнити модернізацію сільськогосподарських систем, потрібних для боротьби з проблемою зміни клімату.
"Прогнози свідчать, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті", – додається у доповіді.
За даними Єврокомісії, у 2021 році, за рік до російської атаки на Україну, ЄС імпортував з Росії понад 40% загального споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля.
- Нагадаємо, що у червні Євросоюз звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.
- Також лідер Лейбористської партії Британії Кір Стармер, заявив, що в питаннях торгівлі, комерції та технологій Британії та світу потрібно об'єднатися і "відучитися від Китаю", а Британія має відновити зв'язки з ЄС.
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