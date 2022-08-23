В Естонії чоловік витер ноги об прапор України, суд покарав його громадськими роботами

Про це повідомляє естонське видання ERR.

За матеріалами слідства, 16 серпня Ханнінен осквернив державний прапор України, наступивши на нього і витерши ноги. На думку суду, вина чоловіка повністю доведена, оскільки на відео, наданому як доказ, добре видно його дії і при цьому чутно, що він ставиться до стягу як до символу України - чоловікстверджує, що почувається задоволеним, коли прапор "тих" людей у ​​нього під ногами.

У досудовому провадженні Ханнінен не визнав провину, оскільки, за його словами, це був не прапор України, а просто шмат тканини, що нагадує державний прапор. Проте на момент розгляду справи в суді він змінив свою позицію, визнав себе винним і заявив, що шкодує про вчинене.

Суд покарав Ханнінена трьома місяцями тюремного ув'язнення, яке було скорочено на підставі положень спрощеного провадження. Водночас, оскільки злочин було скоєно під час випробувального терміну, до покарання додали невідбуті терміни в один рік та три місяці позбавлення волі. Сумарне покарання у вигляді одного року і п'яти місяців позбавлення волі замінили на 510 годин громадських робіт, які чоловік має відпрацювати впродовж двох років.

Засуджений також повинен виплатити загалом 490,50 євро як процесуальні витрати.

Раніше, у липні, естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за підтримку російської агресії в Україні.

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