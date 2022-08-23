English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В Естонії чоловік витер ноги об прапор України, суд покарав його громадськими роботами

В Естонії чоловік витер ноги об прапор України, суд покарав його громадськими роботами

23 серпня, 2022 вiвторок
07:52
Суспільство

Хар'юський повітовий суд визнам винним у нарузі над державним прапором України 50-річного Олександра Хяннінена, який наступив на український стяг і витер об нього ноги

Про це повідомляє естонське видання ERR.

За матеріалами слідства, 16 серпня Ханнінен осквернив державний прапор України, наступивши на нього і витерши ноги. На думку суду, вина чоловіка повністю доведена, оскільки на відео, наданому як доказ, добре видно його дії і при цьому чутно, що він ставиться до стягу як до символу України - чоловікстверджує, що почувається задоволеним, коли прапор "тих" людей у ​​нього під ногами.

У досудовому провадженні Ханнінен не визнав провину, оскільки, за його словами, це був не прапор України, а просто шмат тканини, що нагадує державний прапор. Проте на момент розгляду справи в суді він змінив свою позицію, визнав себе винним і заявив, що шкодує про вчинене.

Суд покарав Ханнінена трьома місяцями тюремного ув'язнення, яке було скорочено на підставі положень спрощеного провадження. Водночас, оскільки злочин було скоєно під час випробувального терміну, до покарання додали невідбуті терміни в один рік та три місяці позбавлення волі. Сумарне покарання у вигляді одного року і п'яти місяців позбавлення волі замінили на 510 годин громадських робіт, які чоловік має відпрацювати впродовж двох років.

Засуджений також повинен виплатити загалом 490,50 євро як процесуальні витрати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Естонія
Читайте також:
Азов Азовсталь
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
Віталій Портников
21 серпня, 2022 неділя
Україна і Росія не залишаться на політичній карті світу у тому вигляді, у якому вони зараз є, - Портников
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.28
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
23 серпня
08:37
Віктор Циганков (ліворуч)
"Динамо" перед матчем з "Бенфікою" втратило ще одного лідера, - Луческу
08:30
Дніпропетровщина
Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони, одна людина загинула, ще троє поранені
08:07
ЗСУ воїн кордон
ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках
08:00
Ексклюзив
Павло Жаріков
Герої України. Прикордонник Павло Жаріков – разом із собакою Делі обороняв Щастя на Луганщині 
07:27
Канада, велопробіг
У Канаді організатори велопробігу проклали маршрут у вигляді герба України
06:56
Тарас Степаненко, "Шахтар"
УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 1-го туру чемпіонату України
06:50
Олексій Резніков, Кайса Оллонґрен
"Всі мають пам'ятати, хто відповідальний за MH17": Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"
06:24
"Бенфіка" - "Динамо"
"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитися вирішальний матч киян у Лізі чемпіонів
06:18
Латвія
Воєнні злочини РФ: прокурори з Латвії приїздили до України перевірити факти і ознайомилися з понад 50 свідченнями
05:57
Юпітер
Кільця, червона пляма та північне сяйво. Телескоп "Джеймс Вебб" зробив докладні фото Юпітера
05:32
Зерно
Завдяки "зерновій ініціативі" Україна експортувала вже понад 720 тис. тонн продовольства, - ООН
05:09
мобілізація рф солдати орки
Росія заманює "добровольців" на війну в Україну великими грошима, - ISW
04:46
Снаряд M982 Excalibur
Ще одна високоточна зброя. США включили Excalibur в новий пакет озброєнь для України, - Politico
04:23
Естонія
Провокація. МЗС Естонії відреагувало на версію ФСБ РФ про вбивство Дугіної
04:00
Армія РФ накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей та лінії електропередачі, є загиблий і поранений
Росія активізує обстріли цивільної інфраструктури та державних об'єктів України, - Reuters
03:37
біженці з України
З окупованої Харківщини 22 серпня вдалося евакуювати понад 800 людей, – Верещук
03:14
Switchblade
США замовлять для України дрони-камікадзе Switchblade 600
02:51
Нідерланди_ прапор
Нідерланди нададуть 80 млн євро для розмінування та відбудови Україні
02:28
ураження Антонівський міст
ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського, – ОК "Південь"
02:05
Володимир Сальдо
Херсонський колаборант Сальдо досі в лікарні – стан його здоров'я тримають у секреті
01:44
Українське зерно
У 2022 році Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, аніж минулоріч
01:21
укриття
Зеленський ввів у дію закон про обов'язковість укриття у кожній новобудові
01:01
Михайло Подоляк
В окупованому Криму зростатиме кількість атак невідомого походження, - Подоляк
00:46
фейк, фейки
ЗСУ "планують" підірвати міст через річку Казенний Торець у Слов'янську, а Захід "втомився" від війни в Україні: фейки роспропаганди за 22 серпня
00:21
Пожежа у Ростовській області РФ
У прикордонній з Україною Ростовській області РФ збільшилася площа лісових пожеж
00:18
ООН
ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці
00:01
Нед Прайс
У США відреагували на загибель дочки ідеолога "русского мира" Дугіна
2022, понедiлок
22 серпня
23:57
Сумщина - ілюстративне фото
Війська РФ ввечері обстріляли Сумщину: сталася пожежа
23:47
На фото Михайло Подоляк
"Розумна людина, яка грає у свою гру": Подоляк про бажання Ердогана організувати переговори Зеленського й Путіна
23:23
Дар'я Дугіна (Платонова)
Путін нагородив Дугіну орденом "За мужність"
23:23
Зеленський
Зеленський про необхідність нових обмежень для РФ: чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість росіян
23:22
санкції проти Росії
США намагаються перекрити лазівки, за допомогою яких РФ оминає санкції, - The Wall Street Journal
22:29
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис., - Зеленський
22:28
Реджеп Таїп Ердоган
Метою Анкари є організація зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом, - Ердоган
22:25
Харків
Зеленський: Пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові завершились, 19 людей загинули
22:15
Смог у Києві
Смог над Києвом: через що забруднилося повітря і коли стане чистішим
21:53
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ бʼють росіян по всіх фронтах: наступ захлинається, логістика кульгає. Колонка Сергія Згурця
21:48
ЛНР
На території "ЛНР" оголосили про початок "загальної мобілізації" до армії РФ, - українська розвідка
21:45
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати можливе судилище над азовцями в Маріуполі
21:25
Архієпископ ППЦ Сава
Архиєпископ Сава: Польське обличчя "русского мира"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV