В Естонії прискорюють роботи по зміцненню східного кордону через події в Росії
В Естонії прискорюються роботи зі зміцнення східного кордону, будівництво загороджень на південно-східній ділянці вдасться завершити вже за два роки
Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву заступника гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічєва.
"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - заявив він.
За його словами, зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5. Тому повністю завершити роботи розраховують завершити до 2025 року. Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.
"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж", - заявив Бєлічєв.
- 30 вересня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна ніколи не визнає псевдореферендуми, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях України.
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