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В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США

13 вересня, 2023 середа
14:14
Світ Ілон Маск

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Ілон Маск планує потрапити у політичний істеблішмент

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ілон Маск мітить у політичний істеблішмент. Починаючи з купівлі Твіттеру, Маск вибудовує майданчик. Тобто Маск починає робити те, що свого часу робив Дональд Трамп. На чергових виборах президента США Маску вигідно зараз підтримувати Трампа. Але не виключаю, що в найближчому десятилітті Ілона Маска побачимо у кандидатах в президенти США", - підкреслив Шлінчак.

  • Американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова

Що передувало 

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

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Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
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