В Ірані відомого боксера засудили до смертної кари за участь в акціях протесту
Іранського боксера Мохаммада Джавада Вафаеї-Сані засудили до смертної кари за участь у протестах 2019 року
Про це повідомляє iranhr.net.
Мохаммада Джавада Вафаеї-Сані, який був чемпіоном Ірану з боксу, визнали винним у підпалі та руйнуванні урядових будівель.
26-річного боксера було затримано у лютому 2020 року. Тоді звинувачення проти нього полягало лише в участі в акціях протесту, які були спричинені зростанням цін на пальне. На той момент було призначено заставу у розмірі близько 1 млн євро.
Адвокат боксера Бабак Пакнія підтвердив вирок та повідомив про плани подати апеляцію до Верховного суду.
Національна рада опору Ірану (NCRI), політичне крило опозиційної групи "Народні моджахеди" (MEK), оголошеної в Ірані поза законом, у своїй заяві повідомила, що звинувачення проти Вафаеї-Сані також включають підтримку MEK.
Користувачі соціальних мереж закликали владу врятувати його життя, а у twitter з'явився хештег #SaveMohammadJavad.
- Нагадаємо, у вересня 2020 року в Ірані за участь у антиурядових протестах стратили чемпіона країни з греко-римської боротьби Навіда Афкарі.
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