В Ірану є потенціал, щоб зробити цикл виробництва тактичної ядерної зброї незалежним, - політолог Кулик
В Ірану є потенціал - промисловий та інтелектуальний, щоб вийти на незалежний цикл виробництва тактичної ядерної зброї
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.
"Брудну" ядерну бомбу Іран здатний зробити і зараз. Питання у тому, скільки вони можуть зробити боєзарядів, чи є система доставки і наскільки цей процес створення тактичної ядерної зброї може бути власним та незалежним, наприклад, від технологій РФ", - зазначив Кулик.
Він нагадав. що це вдалось створити Північній Кореї.
"В Ірану є такий потенціал - промисловий та інтелектуальний, щоб вийти на такий цикл виробництва. Він може на це вийти, особливо, якщо ситуація в Україні затягнеться, якщо РФ отримає те, що може назвати тактичною перемогою. Тоді почнеться хаотизація міжнародних відносин - країни, які мають потенціал для створення зброї масового знищення почнуть її створювати. Попри санкції, обмеження, загрозу інтервенції. Тоді Іран прискорить створення зброї і буде замикати цей цикл. Це серйозні занепокоєння", - підсумував політолог.
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