В Ірану є потенціал, щоб зробити цикл виробництва тактичної ядерної зброї незалежним, - політолог Кулик

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.

"Брудну" ядерну бомбу Іран здатний зробити і зараз. Питання у тому, скільки вони можуть зробити боєзарядів, чи є система доставки і наскільки цей процес створення тактичної ядерної зброї може бути власним та незалежним, наприклад, від технологій РФ", - зазначив Кулик.

Він нагадав. що це вдалось створити Північній Кореї.

"В Ірану є такий потенціал - промисловий та інтелектуальний, щоб вийти на такий цикл виробництва. Він може на це вийти, особливо, якщо ситуація в Україні затягнеться, якщо РФ отримає те, що може назвати тактичною перемогою. Тоді почнеться хаотизація міжнародних відносин - країни, які мають потенціал для створення зброї масового знищення почнуть її створювати. Попри санкції, обмеження, загрозу інтервенції. Тоді Іран прискорить створення зброї і буде замикати цей цикл. Це серйозні занепокоєння", - підсумував політолог.