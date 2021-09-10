В Камеруні пішов сніг
На заході Камеруну, що в Африці, випав сніг
Про це повідомляє CRTVweb.
Зазначається, що в західному регіоні випав град зі снігом товщиною близько 0,05 мм .
За словами мера одного із міст, це явище викликане зміною клімату.Через град постраждали кілька плантацій, деякі дахи пробиті, а рух транспорту зупинили.
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