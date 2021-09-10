В Камеруні пішов сніг

Про це повідомляє CRTVweb.



Зазначається, що в західному регіоні випав град зі снігом товщиною близько 0,05 мм .

За словами мера одного із міст, це явище викликане зміною клімату.

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#Cameroon

Hailstones and what is thought to be snow of about 0,05mm thick has been reported in Bana and Baku in the Haut Nkam Division of the West Region. The Mayor of Bana, Jean Baptist Sanga says the phenomenon is caused by climate change. pic.twitter.com/iuW9n9isF3 — CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Через град постраждали кілька плантацій, деякі дахи пробиті, а рух транспорту зупинили.